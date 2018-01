Gemaskerde mannen steken kantoor Russische ngo in brand

Vorige week werd het hoofd van de Tsjetsjeense afdeling van Memorial Ojoeb Titijev gearresteerd op beschuldiging van het bezit van 180 gram marihuana. Volgens de 60-jarige Titijev zouden een van de agenten die hem in zijn auto aanhielden het spul in zijn achterbak hebben gestopt. Dat is een methode die wel vaker wordt gebruikt in de Kaukasische deelrepubliek waar Kadyrov de macht heeft.



Oleg Orlov, die de leiding heeft over de afdeling van Memorial in de Kaukasus, zei ervan overtuigd te zijn dat de aanslag op het kantoor in Ingoesjetië verband houdt met het onderzoek naar de moorden, verdwijningen en de martelpraktijken onder het regime van Kadyrov. Tal van tegenstanders van de Tsjetsjeense president, die de steun heeft van de Russische president Poetin, zijn gevangen gezet, gevlucht of zelfs vermoord.