Gejuich in Engeland: Kate en William krijgen derde kind, een jongetje

Meer dan de Oranjes zijn de Windsors een soort nationale familie, getuige ook het enthousiasme voor het huwelijk van Harry en Meghan over een kleine maand, en de kijkcijfers voor het gesprek over het planten van bomen tussen Hare Majesteit en Sir David Attenborough, een week geleden.



En zo klonk er gejuich toen het paleis twee uur na de geboorte de blijde boodschap twitterde, waarbij het gewicht van de kleine in imperiale maten werd weergegeven: 8 pounds en 7 ounces, oftewel 3,83 kilogram. De hertogin van Cambridge (36) was vijf uur voor de geboorte opgenomen in het ziekenhuis.



Na de bevalling haalde William de kinderen van school, die even later in hun nette uniformpjes arriveerden - George wat onzeker en Charlotte wuivend. De koningin, die eerder op haar pony Carltonlima Emma door Windsor Great Park had gereden, werd als eerste geïnformeerd. Het is haar zesde achterkleinkind.