Geheime regeringsstukken Australië gevonden in tweedehandswinkel

'Beschamend'

De documenten bevatten onder meer plannen om raketten te moderniseren. Ook zijn er stukken gevonden over de Australische pogingen om Indonesië te bewegen asielzoekers die met vissersboten Australië willen bereiken, tegen te houden. In een stuk is te lezen dat de politie tot 2013, in een periode van vijf jaar, zo'n vierhonderd dossiers over nationale veiligheidszaken kwijtraakte.



Uit het materiaal blijkt ook dat een minister van Financiën 195 topgeheime stukken achterliet in haar kantoor toen de regering in 2013 viel. Deze stukken gingen over de oorlog in Afghanistan, defensieplannen, antiterreuroperaties en over de buurlanden van Australië. De staatsomroep zegt dat hij niet zal berichten over sommige gevoelige documenten om de nationale veiligheid niet in gevaar te brengen. Australische kabinetsdocumenten worden gewoonlijk pas na twintig jaar vrijgegeven. De stukken worden dan flink geredigeerd, om te voorkomen dat geheimen worden onthuld.



Veiligheidsexpert Rory Medcalf, verbonden aan Australian National University, noemt het verlies van het geheime materiaal 'vreemd en beschamend'. Maar hij wil het niet vergelijken met de zaak van Edward Snowden, de medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA die in 2013 veel geheim materiaal ontvreemdde. Medcalf: 'Dit is niet catastrofaal voor de nationale veiligheid. De bondgenoten van Australië zullen bezorgd zijn, maar ik zou het niet overdrijven.'