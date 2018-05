Geheime Mossad-operatie was gewaagd maar 'smoking gun' dat Iran werkt aan kernwapens is er niet

In de ijskast

Deze Iraanse pogingen werden volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten in 2003 plotseling in de ijskast gestopt, naar verluidt vanwege de Amerikaanse invasie van Irak. In Teheran bestond toen de vrees dat Iran het volgende doelwit zou worden van de Bush-regering. Na 2003, zo concludeerde onder andere de CIA in diverse rapportages, waren er geen aanwijzingen dat Iran dit programma weer had opgestart.



Wel ging Teheran verder, onder het mom van energieopwekking en wetenschappelijk onderzoek, met 'onschuldige' onderdelen zoals de verrijking van uranium. De forse vooruitgang die Iran hiermee boekte, onder andere in de uraniumverrijkingsfabriek Fordow die pas in 2009 ontdekt werd, leidde uiteindelijk mede tot het internationale akkoord.



De stukken die Israël nu in handen heeft mogen dan oud zijn, ze kunnen Trump wel een stok in handen geven om Iran mee te slaan en om van het akkoord af te komen. Trump roept al jaren dat het Iraanse leiderschap niet te vertrouwen is en het akkoord gebruikt om alsnog te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. Iran moest volgens het akkoord opgeven wat het voor 2015 had uitgespookt om een kernmacht te worden.



Als uit de Israëlische stukken blijkt dat Teheran niet eerlijk is geweest en documenten heeft achtergehouden, kan het een excuus voor Trump zijn om op 12 mei bekend te maken dat de VS de nucleaire sancties tegen Iran opnieuw instelt. Feitelijk stappen de VS dan uit het akkoord.



Of de president dit ook daadwerkelijk gaat doen, blijft de grote vraag. De Europese bondgenoten zijn tegen, evenals belangrijke Republikeinen en zelfs zijn eigen minister van Defensie, James Mattis, is het niet eens met een dergelijke stap. Het opstappen van generaal Mattis, die wordt gezien als een van de weinige mensen die de president in toom kan houden, zou een flinke aderlating zijn voor de regering-Trump. De dreigende woorden van de president zijn deels ook bedoeld om Teheran onder druk te zetten zodat het akkoord gaat met aanpassing van het akkoord. Maar tot nu toe heeft dat bijzonder weinig effect gehad.