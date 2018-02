Gegijzeld door Brexiteers is May de eenzaamste persoon in Britse politiek. Wie zijn deze 'Brexit-bastards'?

Nederland Nederland moet er in 2019 drie zetels bij krijgen, vindt een meerderheid van het Europees Parlement. De 751 leden stemden woensdag in Straatsburg over een nieuwe zetelverdeling na de Brexit. Dan gaan er 73 zetels verloren. Het parlement wil er 27 verdelen onder de lidstaten die qua bevolkingsaantal ondervertegenwoordigd zijn. Nederland gaat dan van 26 naar 29. Wat er moet gebeuren met de overige 46 zetels is nog onduidelijk. Een voorstel om een aantal daarvan te reserveren voor een Europese kieslijst werd afgewezen.

De macht van de eurosceptici is zo groot vanwege de geringe meerderheden van premiers als Major, Cameron en nu May in het parlement. Daardoor is er al snel een blokkerende minderheid. De eurosceptici kunnen daarbij wijzen op de wil van de kiezers in hun doorgaans eurosceptische districten. Meer dan in Nederland en andere Europese landen is het populisme ingebouwd in het Britse kiesstelsel.



Het mandaat van de kiezer is zo de basis voor de aanhoudende macht van de harde kern der Brexiteers. Sinds het referendum is de publieke opinie amper verschoven, wat te maken heeft met het feit dat de wereld na de stem voor Brexit niet is ingestort. Onlangs gaf Cameron zelf toe dat Brexit weliswaar een fout is maar geen ramp. Bij de Rees-Moggs overheerst onverminderd het optimisme, ondanks de harde opstelling van Brussel en het onopgeloste Ierse grensprobleem. In hun beleving is het in december gesloten akkoord over de Eerste Fase een schappelijk compromis, en aan de vooravond van de volgende onderhandelingsfase zien ze reeds tekenen van de langverwachte verdeeldheid tussen de Europese lidstaten. Ze zien kortom geen reden om in te binden.