Privacy-vonnis in India zet verplichte ID-kaart op losse schroeven

Het vonnis

Opperrechter Sanjay Kishan Kaul schreef in een persoonlijke toelichting op het vonnis dat privacy het individu moet vrijwaren van bemoeienis door de staat of andere partijen, en mensen in staat moet stellen om autonome levenskeuzes te maken. 'De privacy van de huiselijke sfeer moet bescherming bieden aan het gezin, het huwelijk, de voortplanting en de seksuele oriëntatie.'



Het vonnis heeft volgens Indiase juristen vrijwel zeker ook consequenties voor andere wetten en rechten, zoals een omstreden wet die homoseksualiteit strafbaar stelt, of de verboden die sommige deelstaten hebben ingesteld op het eten van rundvlees of het drinken van alcohol. Wellicht kunnen mensen er ook een beroep op op doen in de strijd voor sanitaire voorzieningen, een groot issue in een land waar de meeste mensen niet beschikken over een wc.



'Dit is een zeer vooruitstrevend vonnis dat de mensenrechten bekrachtigt en beschermt', zei jurist en voormalig advocaat-generaal Soli Sorabjee. Ook mensenrechtenactivisten juichten de uitspraak toe. Het recht op privacy is niet alleen cruciaal voor het garanderen van individuele autonomie, maar ook nauw verbonden met andere rechten, 'van hoe mensen zich online uiten tot wat ze eten en wie ze beminnen', zei Asmita Basu van Amnesty International.