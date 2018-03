Geen spotje, geen debat; over een week verkiezingen, en de kandidaat Vladimir Poetin is nergens te bekennen

Russen vonden deze week een brief in hun postvakje. 'U kunt een persoonlijke en unieke bijdrage leveren aan de toekomst van ons grootse land', staat in de tekst. Na zes jaar is het zover: volgende week zondag, 18 maart, kiest het grootste land ter wereld zijn president tot 2024.



Iedereen weet wie er gaat winnen. Wat doet Vladimir Poetin, de langstzittende leider in Moskou sinds Stalin (waarvan vier jaar als premier onder Medvedev), om herkozen te worden?



Tien dagen voor de verkiezingen is het zoeken naar kandidaat Poetin. Zijn beeltenis hangt wel in de straten met zijn verkiezingsslogan ('sterke president - sterk land'), maar hij is spoorloos in de verkiezingsrace. Er zijn zeven debatten uitgezonden op de staatstelevisie, maar Poetin was er geen enkele keer bij. Je komt hem ook niet tegen in het reclameblok met een verkiezingsspotje of in zijn campagnekantoren.