Geen Nobelprijs voor Literatuur door crisis Zweedse Academie

Economische misdrijven

Bovendien loopt er sinds vorige week een formeel vooronderzoek van de Zweedse FIOD naar aanleiding van de hele affaire. Dat kan nog voor het mogelijke publicitaire vuurwerk gaan zorgen: mogelijk zijn er economische misdrijven begaan in en rond de Zweedse Academie. Een van de vragen is of er misbruik is gemaakt van die rijkdommen. Wie eenmaal lid is, mag zich bijvoorbeeld laten rondrijden in limousines, gratis gebruik maken van de luxe appartementen in Stockholm en Parijs en genieten van allerlei andere privileges. Bovendien hoeft de Zweedse Academie geen belasting te betalen, wat op kritiek stuit.



De Zweedse Academie reikt sinds 1901 de Nobelprijs voor Literatuur uit. Het is sindsdien zeven keer voorgekomen dat de prijsuitreiking is doorgeschoven naar het volgende jaar, maar al die andere keren had dat te maken met oorlog of het feit dat ze geen goede winnaar konden kiezen. Het is nog nooit voorgekomen dat de instelling die 's werelds meest prestigieuze literaire prijs uitreikt haar werk moest opschorten omdat ze zelf in ongenade is geraakt.