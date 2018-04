Gaza heeft medicijnen noch ziekenhuisbedden maar Israël blijft schieten

Samen op een heuveltje

Of hij wil of niet, de arts ontkomt er onder druk van Hamas niet aan medicijnen en apparatuur te delen met het grootste ziekenhuis van Gaza, Al Shifa. Daar hebben artsen het vooral druk met het behandelen van schotwonden. De 44-jarige Mohammed Mazen Al Daly werd afgelopen vrijdag in het grensgebied tussen Israël en Gaza geraakt door een kogel, tijdens de demonstraties die vandaag hun vierde week ingaan. In een bed naast hem ligt zijn 8-jarige zoontje te slapen, naast een knuffel op het hoofdkussen. 'We zaten samen op een heuveltje, een paar honderd meter van de grens, te kijken naar de demonstraties. Plotseling werd ik in mijn hand geschoten. De kogel raakte ook mijn zoon, in zijn been.'



Het voorval staat in schril contrast met uitspraken van de Israëlische legerleiding: militairen hebben het slechts gemunt op de 'aanstichters' van rellen, waartoe het verbranden van autobanden en het gooien van stenen wordt gerekend. 'We hebben er geen belang bij vrouwen en kinderen letsel toe te brengen, zij zijn onze vijand niet.'



Al Daly verloor een duim, zijn zoontje raakt mogelijk een been kwijt. Een buurman laat een foto zien van een enorm gat in het been van het kind. 'Het was niet zomaar een kogel, maar eentje die bedoeld was om een grote wond te veroorzaken', zegt Abed Anabi Rantisi (57). Ook hij was bij de demonstratie aanwezig. Vrijdag gaat hij weer, zegt hij beslist. 'We protesteren vreedzaam tegen het zionisme, de bezetting, de diefstal van ons land. De hele wereld moet weten wat ons aangedaan is sinds 1948.' Zijn familie verloor toen haar bezittingen in de buurt van Jaffa, ten zuiden van Tel Aviv. Vanuit het ziekbed valt Al Daly hem bij. Ook zijn familie werd verdreven, uit een dorp nabij de latere Israëlische havenstad Ashkelon. En ja, hij gaat vandaag weer demonstreren met een of meer van zijn kinderen (hij heeft er dertien).