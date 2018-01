Gaat het #MeToo-debat in de VS kantelen door een onenightstand?

Hoe erg is het nou helemaal, wat Aziz Ansari heeft gedaan? Die vraag markeert het draaipunt van de MeToo-discussie in de VS. Vorige week werd een waargebeurd verhaal gepubliceerd met deze acteur in de mannelijke hoofdrol, over een seksueel avontuurtje dat niet goed afliep. Sindsdien is het land verdeeld.



Ook Amerika is terechtgekomen in het grijze gebied tussen oké en niet oké. Juist omdat het verhaal zo alledaags is, kunnen veel vrouwen zich erin herkennen - en veel mannen waarschijnlijk ook.