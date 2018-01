Gaat de dappere strijd van de Koerden inderdaad dat tegenwicht in Syrië vormen?

Je durft het je haast niet voor te stellen, maar het zou best eens kunnen dat het regime van Bashar al-Assad straks weer heel Syrië onder controle heeft. Héél Gallië? Nee, een eigenzinnig volk in een uithoek van het land bleef al die tijd moedig weerstand bieden en zorgde ervoor dat Islamitische Staat in Syrië inmiddels zo goed als verslagen is.



Daarvoor zouden we ze dankbaar moeten zijn, maar wat nu dreigt is dat dit moedige volk binnenkort in de tang wordt genomen door twee mannen die jarenlang geen vinger uitstaken om IS te stoppen: Assad en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.