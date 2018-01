Franse vrouwen strijden om het ware feminisme

De verleiding is de kunst van het een voor een wegnemen van mogelijke misverstanden Irène Théry

Het aanroepen van de galanterie vertroebelt de discussie, schreef de socioloog Irène Théry in Le Monde. 'Iedereen kent het onderscheid tussen verleiding en agressie', aldus Théry. De verleiding is geen onverhoedse hand tussen de benen. 'De verleiding is juist de kunst van het een voor een wegnemen van mogelijke misverstanden.' Ook staatssecretaris Marlène Schiappa vindt dat l'amour à la française heel goed kan worden gecombineerd met een streng optreden tegen seksuele intimidatie.



In Libération voerde schrijfster Leïla Slimani het debat terug naar de alledaagse werkelijkheid. Ze eiste de vrijheid om 's avonds over straat te lopen, al dan niet gekleed in minirok, om alleen op een terras te zitten, of een man te versieren en halverwege van gedachten te veranderen. 'Ik eis mijn vrijheid op zodat men geen commentaar geeft op mijn houding, mijn kleding, mijn gedrag, de vorm van mijn billen, de grootte van mijn borsten.' En ze hoopte dat haar zoon zou opgroeien tot een 'vrije man en geen roofdier dat bezeten wordt door oncontroleerbare driften. Een man die weet te verleiden op de duizend schitterende manieren die de mannen hebben om ons te verleiden.'