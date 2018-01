Franse 'varkens' klagen #MeToo-vrouwen aan voor smaad

De nu 51-jarige Brion vindt echter dat hij onevenredig zwaar wordt gestraft voor zijn uitglijder van jaren geleden. Hij werkt tegenwoordig als freelance consultant, nadat hij onder meer de baas was geweest van een tv-kanaal voor paardensport. Sinds de tweet van Muller is zijn agenda leeg. Niemand huurt hem meer in. Zijn reputatie is verwoest, zei hij in het weekblad Le Point: 'Als je mijn naam googlet, kom je varken tegen'.



Hij eist nu 50 duizend euro voor geleden schade en 10 duizend euro voor advocatenkosten. Muller toonde zich niet onder de indruk: 'Ik voer deze strijd tot het einde en ik hoop dat het proces een gelegenheid zal zijn om een echt debat te voeren over de manieren om te strijden tegen seksuele intimidatie.' Ze suggereerde dat er meer vrouwen door Brion zijn lastiggevallen.



Muller is de tweede vrouw die in Frankrijk wordt aangeklaagd wegens smaad in de nasleep van #MeToo. De 83-jarige Pierre Joxe, minister onder president Mitterrand, heeft een aanklacht ingediend tegen de schrijfster Ariane Fornia (28). Zij beschuldigt hem ervan haar in 2010 betast te hebben tijdens een uitvoering in de Opera Bastille. Joxe ontkent.