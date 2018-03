Franse spoorwegen pikken Macrons hervormingen niet: staking aangekondigd van 36 dagen

Goed moment

Macron lijkt in een gunstig tij te opereren. Vakbonden zijn lang niet meer zo machtig als in 1995, toen premier Alain Juppé zich ernstig vergaloppeerde met het spoorwegdossier. De vastgeroeste Franse industrie met haar verouderde arbeidsvoorwaarden past niet in de globaliserende Europese markt die Macron voor ogen heeft en die hij de kiezer in zijn campagne duidelijk heeft voorgespiegeld. Die boodschap bleek lonend: volgens de laatste peilingen staat tweederde van de bevolking achter de ongekend harde hervormingsplannen van de president.



De Franse kiezer lijkt in te zien dat de toestand van het staatsbedrijf niet langer houdbaar is. De SNCF (Sociéteé Nationale des Chemins de Fer Français) kampt met een schuld van 45 miljard euro, de kosten van de bedrijfsvoering liggen gemiddeld 30 procent hoger dan elders in Europa waardoor het bedrijf geen concurrentiepositie heeft als de markt in 2020 volgens Europese regels wordt opengesteld.



De regering van Macron stemde woensdag per decreet in met hervormingen, volgens persbureaus de grootste sinds de nationalisatie van het bedrijf in 1930. Personeel krijgt niet langer een baan voor het leven en automatische promotie. Machinisten mogen niet langer op hun 52ste met pensioen.