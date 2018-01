Franse regering haalt streep door nieuw vliegveld in Nantes en sluit daarmee een politiek hoofdpijndossier

Macron

Met het afblazen van Notre-Dame-des-Landes komt een einde aan een saga die al vijftig jaar duurt. De eerste plannen dateren uit de jaren zestig, toen Nantes een 'Rotterdam van de lucht wilde worden', met een luchthaven die de supersonische Concorde zou kunnen ontvangen. In 2000 besloot de socialistische regering-Jospin definitief tot de aanleg van Notre-Dame-des-Landes. In 2009 nodigden lokale boeren activisten uit om de onteigende boerderijen te bezetten. Ze onstond een 'zad' - zône à défendre, zone om te verdedigen - van tien bij twee kilometer waar enkele honderden krakers en activisten een antikapitalistisch samenlevingsexperiment vormgaven.



Notre-Dame-des-Landes groeide uit tot een politiek hoofdpijndossier. Ook president Macron stond voor een dilemma. Enerzijds was het besluit een nieuw vliegveld aan te leggen democratisch genomen en kon hij de 'zadisten' moeilijk hun zin geven. Anderzijds was de twijfel over Notre-Dame-des-Landes steeds meer gegroeid. Had de regio Nantes werkelijk zo'n groot en duur nieuw vliegveld nodig? Ook de experts die de kwestie afgelopen najaar onderzochten, in opdracht van Macron, waren niet overtuigd van de noodzaak van een nieuwe luchthaven. De invloedrijke minister van Milieu, Nicolas Hulot, was tegenstander van Notre-Dame-des-Landes. Hij is belangrijk voor de president, omdat hij de linkerflank van zijn aanhang enigszins afdekt.