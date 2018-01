Franse oud-wiskundelerares wist 385 miljoen buit te maken - maar nu staat ze voor de rechter

In 1997 werd het Verdrag van Kyoto gesloten. Ter bestrijding van de opwarming van de aarde werd besloten de uitstoot van CO2 zwaarder te belasten. Elk relevant bedrijf heeft sindsdien het recht op een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot. Wie meer uitstoot, kan emissierechten kopen van bedrijven die hun emissierechten niet volledig verbruiken.



Zo worden bedrijven die te veel uitstoten bestraft en bedrijven die weinig uitstoten beloond, is de gedachte. Maar de invoer van emissierechten is btw-vrij. Een Franse handelaar die emissierechten in het buitenland koopt, betaalt zelf geen btw, maar kan zelf wel btw in rekening brengen aan de Franse koper van die rechten. Die btw steekt hij (of in dit geval zij) vervolgens in eigen zak.