Franse oud-president Sarkozy aangehouden en verhoord wegens mogelijke campagnefraude

Het is de tweede keer in de moderne Franse geschiedenis dat een gewezen staatshoofd wordt vastgehouden om te worden ondervraagd. In 2014 werd Sarkozy ook aangehouden vanwege een corruptieonderzoek.



Er doen al jaren geruchten de ronde over de mogelijk frauduleuze financiering van Sarkozy's verkiezingscampagnes in 2007 en in 2012.



Zo beweerde een Frans-Libische zakenman in 2016 dat hij drie koffers met geld van de voormalige Libische leider Moamar Kadhafi aan Sarkozy had overgedragen. Het zou gaan om 5 miljoen euro, bestemd voor de campagne van 2007. Sarkozy heeft altijd ontkend dat hij geld van de Libische leider heeft aangenomen.



De oud-president was al vaker doelwit van justitieel onderzoek. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012. Die financiering zou illegaal zijn geweest. Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij verloor de verkiezingen van 2012 van de socialist François Hollande.



In 2014 werd de oud-president ondervraagd vanwege verdenkingen van machtsmisbruik. Hij meldde zich toen in Nanterre, een westelijke voorstad van Parijs, op het hoofdkwartier van de speciale anticorruptierecherche. Sarkozy werd ervan verdacht een rechter aan een mooi baantje te hebben geholpen in ruil voor belangrijke informatie.