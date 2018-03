Franse oud-president Sarkozy aangehouden en verhoord wegens mogelijke campagnefraude

Het onderzoek naar de financiering van de gewonnen campagne van 2007 werd geopend in 2013, een jaar nadat de website Mediapart een Libisch document had gepubliceerd waaruit zou blijken dat Sarkozy geld had aangenomen van het regime van Khadaffi.



Tegen Sarkozy zijn verschillende belastende getuigenverklaringen afgelegd. In 2012 verklaarde Abdallah Senoussi, voormalig directeur van de militaire inlichtingendienst van Libië, dat zijn land geld had gestoken in de campagne van Sarkozy. Dat werd in 2016 bevestigd door de Libanese zakenman Ziad Takieddine, die als intermediair zou zijn opgetreden. Hij verklaarde dat hij tussen het einde van 2006 en het begin van 2007 in totaal 5 miljoen euro aan contant geld zou hebben afgeleverd bij Sarkozy, destijds minister van Binnenlandse Zaken en zijn trouwe medewerker Claude Guéant, later benoemd tot secretaris-generaal van het Elysée.



Tegen Takiedinne loopt een rechtszaak wegens corruptie.