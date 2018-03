Franse justitie: 'Antisemitisme speelde rol bij moord op vrouw (85) in Parijs'

Groeiend antisemitisme

In Frankrijk bestaat grote zorg over antisemitisme als gevolg van de groeiende betekenis van de islam in sommige buurten. In januari 2018 werd een 8-jarige jongen met een keppeltje geslagen in de Parijse voorstad Sarcelles. In 2017 vonden 97 gewelddadige antisemitische incidenten plaats, tegenover 77 in het jaar daarvoor. Het totaal aantal geregistreerde incidenten daalde in 2017 met 7,2 procent, ten opzichte van 2016.



Volgens de auteurs van het boek L'an prochain à Jérusalem trekken veel Joden weg uit Parijse voorsteden waar veel moslims wonen. Zo daalde het aantal Joodse gezinnen in Clichy-sous-Bois van 400 naar 80. De emigratie naar Israël is de laatste jaren juist gedaald. In 2015 verhuisden 7900 Franse Joden naar Israël, in 2016 waren dat er 5000 en in 2017 ruim 3000.