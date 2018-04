Franse ex-premier Valls wil iets teruggeven aan zijn geboortestad en overweegt burgemeesterschap Barcelona

Open poorten

'Ik heb me in het [Catalaanse] debat gemengd, omdat ik geboren ben in Barcelona, de zoon ben van een Catalaan, en omdat ik iets aan Catalonië en Spanje wil teruggeven, die mij mijn oorsprong hebben gegeven', verklaarde Valls vrijdag, in uitstekend Spaans met een licht Frans accent.



Partijleider Albert Rivera verwelkomende Valls nog dezelfde dag in zijn gelederen. 'Wij openen de poorten voor talent', zei hij. 'De heer Valls is een vriend van Spanje en van Europa en verdient ons respect. Het is duidelijk dat hij als burgemeesterskandidaat veel beter is dan Ada Colau.'



Valls heeft al enige ervaring als burgemeester: tussen 2001 en 2012 stond hij aan het hoofd van de Franse plaats Évry, niet ver van Parijs. Hij heeft de Spaanse nationaliteit opgegeven, maar dat is geen beletsel voor deelname aan lokale verkiezingen.