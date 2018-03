Frans begrotingstekort voor het eerst in tien jaar onder Europese norm van 3 procent

Ook Nederland kan op een schouderklopje van de Europese Commissie rekenen. Voor het eerst in zeven jaar bleef de Nederlandse overheidsschuld in 2017 onder de 60 procent van het bbp. Het CBS maakte gisteren bekend dat de Nederlandse overheidsschuld (dat is inclusief de schulden van lagere overheden als gemeenten) eind vorig jaar 416 miljard euro bedroeg, ofwel 56,7 procent van het bbp. Daarmee voldoet Nederland weer aan de beide normen van financiële degelijkheid voor eurolanden. Het Nederlandse begrotingstekort zakte al in 2013 onder de 3 procent van het bbp.



De laatste twee jaar boekte de Nederlandse overheid zelfs een overschot op de begroting, van respectievelijk 0,4 procent in 2016 en 1,1 procent vorig jaar. Dit is net als in Frankrijk voornamelijk te danken aan hogere belastingopbrengsten, die weer te danken zijn aan de bloeiende economie.