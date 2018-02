Fotograaf James Nachtwey portretteert drugsepidemie VS voor themanummer Time

De wereldberoemde Amerikaanse fotograaf James Nachtwey doet, jaren na een desastreuze fotoreportage met de familie van de Syrische president Assad als onderwerp, weer in positieve zin van zich spreken. De 69-jarige fotojournalist heeft voor het eerste maartnummer van het Amerikaanse weekblad Time alle foto's gemaakt voor een special over de drugsepidemie die de Verenigde Staten overspoelt. Nachtwey doet dat in de hem kenmerkende stijl: in zwart-wit, dramatisch en nietsontziend.



In 2012 schreef modeblad Vogue een door velen furieus ontvangen portret van Assads echtgenote Asma. Ze werd in het artikel bewierookt als 'de woestijnroos' van het land. Het bijbehorende portret in kleur van de knappe, destijds 36-jarige presidentsvrouw was van de hand van Nachtwey. Net als de knusse familiefoto van het presidentskoppel met een jongetje en een meisje - waarbij enigszins onduidelijk bleef of het hun eigen kinderen waren of modellen. De bloedige onderdrukking van de protesten tegen Assads regime waren ten tijde van de Vogue-publicatie volop gaande, de beginnende oorlog had al duizenden levens geëist.