Forse afname bootmigranten Middellandse Zee: aantal asielaanvragen in EU daalt met 43 procent

Het Europese grensagentschap Frontex maakte donderdag bekend een nieuwe missie te lanceren op de Middellandse Zee die zich vooral richt op terreurbestrijding. Operatie Themis vervangt de sinds 2014 actieve operatie Triton, die in praktijk vooral bezig was met reddingsoperaties. 'Operatie Themis sluit beter aan op de veranderende migratiepatronen en grensoverschrijdende criminaliteit', zei Frontex-directeur Fabrice Leggeri. 'We moeten ons beter uitrusten om te voorkomen dat criminele groepen ongemerkt de EU binnen kunnen komen. Dat is cruciaal voor de veiligheid in de EU.'



Nu Islamitische Staat zo goed als verslagen is in Irak en Syrië, neemt de vrees toe dat Islamitische strijders zich onder bootvluchtelingen mengen om naar Europa te komen. De Britse krant The Guardian meldde deze week dat Interpol een lijst van 50 buitenlandse strijders heeft verspreid die waarschijnlijk recent in Italië zijn aangekomen. De verdachte IS-aanhangers zijn allemaal afkomstig uit Tunesië, het land waar een recordaantal van 5.500 strijders vandaan kwamen tijdens de hoogtijdagen van het kalifaat in Syrië en Irak.



Terwijl het aantal bootvluchtelingen uit Libië en Turkije vorig jaar daalde, nam het vanuit Tunesië en Marokko juist toe. In Spanje kwam een recordaantal van bijna 30 duizend migranten aan. Ook dit jaar zet die trend door. In de maand januari zijn al bijna 1500 migranten vanuit Marokko naar Spanje overgestoken. Op de hele Middellandse Zee wisten 5.747 migranten in januari Europa te bereiken, 206 mensen zijn verdronken. In 2017 zijn in totaal 4742 migranten verdronken.