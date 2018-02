Film Three Billboards inspireert activisten, wereldwijd duiken protestborden op

Opmerkelijke protestborden doken afgelopen weekend op in de Amerikaanse stad Miami. Naar aanleiding van de schietpartij op een middelbare school in Florida vorige week woensdag, werden drie vrachtwagens door Miami gereden waarop te lezen was: 'Afgeslacht op school', 'En nog steeds geen wapenwetgeving', 'Hoe komt dat, Marco Rubio?' Klinkt deze vorm u bekend in de oren? Dat komt doordat activisten deze wijze van protesteren rechtstreeks hebben gekopieerd uit de voor zeven Oscars genomineerde film Three Billboards outside Ebbing, Missouri. En ze zijn niet de enige demonstranten die geïnspireerd zijn door deze film.



In Three Billboards outside Ebbing, Missouri - momenteel in de bioscoop te zien - plaatst een verbitterde moeder drie grote, rode aanplakbiljetten langs de kant van de weg. Met deze borden hoopt ze de plaatselijke politie te dwingen vaart te maken met het in haar ogen laks uitgevoerde onderzoek naar de moord op haar dochter. De drie borden lezen achter elkaar: 'Verkracht terwijl ze stierf', 'En nog steeds geen arrestaties', 'Hoe komt dat, sheriff Willoughby?'