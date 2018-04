Filipijns vakantie-eiland tijdelijk dicht vanwege 'strontstank': riolering kan toeristenstroom niet aan

Zwart water

Door de sluiting wordt het inkomen van tienduizenden mensen wordt geschrapt

De riolering van het eiland, met amper 17 duizend oorspronkelijke bewoners, was daar niet op ingesteld, met als gevolg dat 80 procent van de hotels en resorts hun afvalwater rechtstreeks in de zee lozen. Op internet gaat een video rond die laat zien hoe zwart water uit een van de smeerpijpen de zee in stroomt. Die zee, zei Duterte in februari, 'stinkt naar stront', en zolang die zee stinkt zal het eiland gesloten moeten blijven, aldus de president.



De gevolgen van de sluiting reiken ver. In de toeristenindustrie van Boracay ging vorig jaar 870 miljoen euro om. Het inkomen van tienduizenden mensen wordt geschrapt. De regering belooft de gedupeerden uit een 'noodfonds' te zullen betalen, maar niet duidelijk is hoeveel, of zelfs wie voor noodgeld in aanmerking komt. Boracay is de grootste werkgever in de wijde omtrek.



Uiteraard worden ook toeristen getroffen. De vliegmaatschappij Cebu Pacific heeft aangekondigd zes maanden niet meer op Boracay te vliegen. Cruiseschepen die in 2018 met meer dan 50 duizend passagiers naar Boracay zouden komen, zullen elders moeten afmeren. De toeristen die al geboekt hebben voor het eiland zullen die boeking moeten annuleren.