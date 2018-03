Filipijnen trekken zich 'met onmiddellijke ingang' terug uit het Internationaal Strafhof in Den Haag

Voorspelling

Een maand geleden liet het Internationaal Strafhof weten dat het de klacht serieus neemt en een voorlopig onderzoek begint

Duterte's uitbarsting werd een jaar geleden al voorspeld door senator Trillanes, een van de opstellers van het rapport dat naar het strafhof is gestuurd. In eigen land was elk verzet tegen de oppermachtige president bij voorbaat gedoemd te misslukken, maar de senator verwachtte meer effect van een actie in Den Haag. In een gesprek met de Volkskrant in mei vorig jaar zei Trillanes: 'Het zal Duterte nerveus maken. Hij kan hier niet tegen. Het stoort hem ontzettend en misschien begaat hij in zijn boosheid een fout. Dat is niet ondenkbaar. We kennen zijn psychologie.'



Het rapport bevat onder andere de getuigenis van een van Duterte's huurmoordenaars: Arturo Lascañas. Deze vertelde in de Volkskrant hoe hij lid werd van de door Duterte opgerichte 'Anti Crime Unit' in de stad Davao, waar Duterte destijds burgemeester was. Lascañas was lid van een doodseskader in die eenheid. Dertig jaar lang pleegde hij moorden. Aanvankelijk had hij het gevoel dat hij de gemeenschap een dienst bewees door drugsdealers te doden, maar later werden ook andere mensen vermoord. Het 'opruimen' van misdadigers werd een 'business of killing', zei hij toen: 'We begonnen steeds meer voor geld te moorden, en steeds vaker waren de slachtoffers geen criminelen, maar politieke tegenstanders van burgemeester Rody (Rodrigo Duterte, MM).'



