FBI-onderdirecteur McCabe - volgens Trump partijdig - met vervroegd pensioen

'Deep state'

De verdachtmakingen jegens McCabe staan niet op zichzelf. De afgelopen maanden hebben Republikeinen een zaak opgebouwd om aan te tonen dat hoge functionarissen bij de FBI een 'deep state' of 'geheim genootschap' hebben gevormd dat losstaat van de rechtsorde. Ze wijzen daarbij op sms-jes tussen twee FBI-functionarissen die een affaire hadden en zich denigrerend uitspraken over Trump. De man in kwestie werd door Trump-onderzoeker Robert Mueller van het onderzoek afgehaald.



Het nieuwste verzamelpunt van het Republikeinse wantrouwen is een memo, opgesteld door Republikeins Congresman Devin Nunes, waaruit weer zou blijken dat de FBI partijdig is door in 2016 Trump-medewerker Carter Page af te luisteren, op basis van het Steele-dossier (dat met de plasseks), deels gefinancierd door Democraten. Rod Rosenstein, die daarvoor toestemming gaf, krijgt in dat memo de zwarte piet toegespeeld, onthulde The New York Times zondag. En Rosenstein is de baas van Mueller. Dus.