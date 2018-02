FBI keert zich tegen publicatie door Trump van omstreden Rusland-memo

Het Witte Huis lijkt zich echter niets aan te trekken van de waarschuwing van Wray, die door Trump is benoemd. Een Witte Huis-functionaris zei donderdag dat het vertrouwelijk stuk mogelijk al vandaag zal worden gepubliceerd.



In een ongekende stap, bedoeld om Trump alsnog af te houden van publicatie, zei de FBI dat het document onvolledig is en daardoor misleidend. 'Wij hebben ernstige zorgen over het weglaten van feiten waardoor de volledigheid van het stuk flink wordt aangetast', aldus de dienst in een verklaring. Het document is opgesteld door Republikeinse leden van de commissie Inlichtingenzaken van het Huis van Afgevaardigden.



Trump, die toestemming moet geven om het memo vrij te geven, wil het publiceren omdat het document past in zijn betoog dat het onderzoek naar mogelijke samenspanning met Rusland om de verkiezingen te winnen, niet deugt. Het document suggereert volgens bronnen van The New York Times onder meer dat onder valse voorwendselen toestemming is verkregen voor het afluisteren van Carter Page, die als adviseur was betrokken bij de presidentscampagne van Trump.