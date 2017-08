FBI doet inval in woning Trumps oud-campagneleider Paul Manafort

Zijn woordvoerder bevestigde woensdag berichtgeving in Amerikaanse media over een huiszoeking, in de vroege ochtend van 26 juli in de stad Alexandria. De FBI beschikte over een huiszoekingsbevel en Manafort heeft de politiedienst alle mogelijke assistentie verleend, aldus de zegsman.



Ook had Manafort volgens de woordvoerder een dag eerder vrijwillig en volledig antwoord gegeven op vragen van een commissie uit de Senaat. Die wilde met name opheldering over een ontmoeting tussen de oud-campagneleider, Trumps' schoonzoon Jared Kushner, zoon Donald Trump jr. en een Russische advocate. De vrouw, die banden met het Kremlin onderhoudt, zou de Republikeinen belastende informatie in het vooruitzicht gesteld hebben over Hillary Clinton, Trumps Democratische tegenstander in de strijd om het presidentschap. Voor de gesprekspartners van de Russin liep het gesprek op een teleurstelling uit.