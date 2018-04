FBI doet inval bij huis en kantoor advocaat Trump: 'Schande', vindt de president

Het Openbaar Ministerie (OM) van Manhattan besloot tot de inval na een tip over een mogelijk strafbaar feit die zou zijn begaan in de Stormy Daniels-zaak, de porno-actrice die zegt een affaire te hebben gehad met Trump in 2006. Het is nog onduidelijk wat de FBI onderzoekt.



Cohen betaalde Daniels vlak voor de presidentsverkiezingen 130 duizend dollar om haar te laten zwijgen over deze zaak. De tip die leidde tot de FBI-actie was afkomstig van het team van Mueller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de verkiezingscampagne. Justitie besloot vervolgens een huiszoekingsbevel af te geven. Door de FBI-inval dreigen nu de Stormy Daniels-zaak en het Rusland-onderzoek met elkaar verweven te worden.



Critici van Mueller zeggen dat de speciaal aanklager veel te ver gaat en nu ook zaken onderzoekt die niets te maken hebben met mogelijke samenspanning van de Trump-campagne met Rusland om de presidentsverkiezingen te winnen. 'Muellers team is de meest bevooroordeelde groep mensen die er is', zei Trump maandag in het Witte Huis.



De president liet in het midden of hij de aanklager gaat ontslaan. Trump heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij Mueller wantrouwt en hem het liefst de laan uit zou sturen. 'Het is een schande, wat gaande is. We gaan zien wat er gaat gebeuren.'