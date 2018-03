FARC haalt nog geen half procent van de stemmen bij parlementsverkiezingen Colombia

Volksvertegenwoordigers

De nieuwe volksvertegenwoordigers zijn onder meer Iván Márquez, Pablo Catatumbo en Jesús Santrich. Deze mannen stonden decennialang aan het hoofd van de guerrillabeweging die duizenden burgers ontvoerde, vele dodelijke aanslagen pleegde, en een grote rol speelde in de drugshandel. Hoewel de FARC-leiders zich nog voor hun misdaden moeten verantwoorden voor het vredestribunaal, mogen ze al wel als parlementariër aan de slag. En dat is veel Colombianen een doorn in het oog.



Iets meer dan de helft van de bevolking stemde in het najaar van 2016 in een referendum tegen het vredesverdrag. Dat ging een paar weken later en na enkele aanpassingen alsnog van kracht. Nog altijd is Colombia tot op het bot verdeeld over de vrede en de implementatie ervan. Tegenstanders van het akkoord lijken daarbij aan het langste eind te trekken en boekten zondag grote winst. De partij van president Juan Manuel Santos leed juist enorm verlies. Santos kreeg in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn akkoord met de FARC.



De rechtse oud-president Álvaro Uribe, van oudsher aartsvijand van de FARC, werd zondag met een recordaantal van 866 duizend stemmen herkozen als senator. Ook zijn partij Centro Democrático (CD) behaalde een klinkende overwinning, evenals twee andere rechtse partijen. Dat biedt hoop voor rechts bij de presidentsverkiezingen, waarvan de eerste ronde op 27 mei plaats vindt. Als geen van de kandidaten een absolute meerderheid haalt, is op 17 juni de run-off.