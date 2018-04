Falende aanpak seksueel geweld kan Indiase premier politiek schaden

Politieke averij

De ene zaak draait om een 8-jarig meisje dat in de deelstaat Jammu en Kashmir werd verkracht en vermoord om haar etnische groep, een stam van islamitische nomaden, te intimideren. De vermoedelijke daders zijn hindoes, onder wie twee politieagenten en een lokale politicus van Modi's Bharatiya Janata Partij (BJP). De andere zaak betreft een BJP-parlementariër in Uttar Pradesh die een 16-jarig meisje verkrachtte en daar tot nu toe mee wist weg te komen.



Leveren deze kwesties Modi ook politieke averij op? Ze laten in elk geval pijnlijk duidelijk zien hoezeer zes jaar na de gruwelijke groepsverkrachting van een 23-jarige studente in een stadsbus in Delhi - die in 2012 honderdduizenden de straat op bracht - verkrachting en seksueel geweld in India nog wijdverbreid zijn. En dat de maatregelen die de toen regerende Congrespartij nam (zwaardere straffen, met 20 jaar cel en de doodstraf voor extreme gevallen, en een snellere rechtsgang) niet hebben geholpen.



Het aantal aangiften van verkrachting is sinds 2012 met 60 procent toegenomen tot meer dan 40 duizend in 2016, waarvan 20 duizend aangiften van minderjarigen. Kinderrechtenactivist Kailash Satyarthi noemt het een 'nationale noodsituatie'. Volgens vrouwenorganisaties ligt aantal verkrachtingen veel hoger, vooral op het platteland. Daar wordt van verkrachting zelden aangifte gedaan. En slechts in 25 procent van de zaken leidt een aangifte ook tot een veroordeling.



Dit komt onder meer door het overbelaste rechtssysteem. 'De regering kan honderd wetten maken, maar toch falen omdat er geen handhaving is', zegt advocaat Dushyant Dave van het hooggerechtshof. Jaarlijks blijft 85 procent van de verkrachtings­zaken liggen. Door personeelsgebrek waren er eind 2016 nog 133 duizend onbehandelde aangiften, 33 duizend meer dan in 2012. Afhandeling van kinderverkrachtingszaken duurt in veel deelstaten tientallen jaren.