EY voor de rechter wegens omkopingsaffaire in Oezbekistan

Grootste schikking

Het Noors-Russisch telecombedrijf Vimpelcom schikte de zaak eerder met Nederland voor 358 miljoen euro, de grootste schikking ooit in Nederland. Het bedrijf moest onder meer hier een schikking treffen omdat het hoofdkantoor om fiscale redenen in Nederland is gevestigd. In Amerika, waar het bedrijf aan de beurs is genoteerd, betaalde Vimpelcom 397 miljoen dollar voor de schikking. Na de affaire wijzigde het bedrijf de naam in 2017 in Veon.



EY heeft volgens het OM betalingen in deze corruptiezaak 'te laat, onvolledig, of niet' gemeld als ongebruikelijke transacties. In totaal gaat het volgens het OM om acht transacties van in totaal 120 miljoen dollar. Dat geld belandde via Vimpelcom of dochterbedrijven bij een brievenbusfirma op Gibraltar die op naam stond van de assistent van Karimova. Het werd overgeboekt door verschillende banken, waaronder ING. Het OM onderzoekt ook de rol van die bank in de affaire.



Een woordvoerder van EY zegt dat het bedrijf het niet eens is met de beschuldigingen van het OM. 'Daarom verwelkomen we ook een rechtszaak, zodat de rechter hierover kan oordelen.' EY zegt onder meer dat een aantal van de omstreden transacties niet 'onder de reikwijdte' van EY vielen omdat Vimpelcom toen nog geen klant was. 'Een aantal andere transacties hebben we zorgvuldig onderzocht, dat kost tijd. En toen uit dat onderzoek bleek dat we melding moesten doen, hebben we dat gedaan. EY heeft zijn werk goed gedaan.'



De behandeling van de zaak is woensdag door de rechtbank voor onbepaalde tijd geschorst.