Extreemrechtse 'Reichsbürger' die Duitse agent doodschoot krijgt levenslang

Hitlers Duitse Rijk

P. is een van de duizenden Reichsbürger die de Duitse republiek niet erkennen. Ze beschouwen de Bondsrepubliek die na de Tweede Wereldoorlog werd gesticht als een Amerikaanse fabricatie, en stellen dat Hitlers Duitse Rijk formeel nog bestaat, aangezien de nazi's nooit een vredesverdrag met de geallieerden hebben getekend. Via een advertentie in een lokale krant had P. aangekondigd geen burger van de Bondsrepubliek te zijn en ostentatief zijn paspoort ingeleverd. Een klein jaar later vond de schietpartij plaats.



De Reichsbürger golden in de ogen van de Duitse veiligheidsdienst lange tijd als ongevaarlijke fantasten. Maar door het toenemend aantal geweldsincidenten waarbij ze betrokken zijn, is dat beeld gekanteld. De autoriteiten gaan nu uit van zo'n tienduizend Reichsbürger in Duitsland, van wie een paar honderd als rechtsextremisten worden beschouwd. Sommigen van hen zouden terroristische intenties koesteren. Bij politieacties begin dit jaar werd een Reichsbürger opgepakt op verdenking van het beramen van aanslagen Joodse mensen, asielzoekers en agenten.