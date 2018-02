Extreemlinkse actievoerders verstoren debatavond met Conservatieve politicus Rees-Mogg

Geen beveiliging

Ook toen probeerde de politicus tevergeefs met hen in discussie te gaan. Over het incident in Bristol zei hij: 'Ze wilden niet over politiek praten, maar simpelweg het evenement stilleggen.' Hij voegde er luchthartig aan toe dat hij een interview met de linkse krant The Guardian een stuk lastiger vindt.



De politicus bezoekt dergelijke debatavonden zonder beveiliging. De politie werd gebeld en onderzoekt of er sprake is geweest van crimineel gedrag. Labours onderwijswoordvoerder Angela Rayner tweette haar afschuw over het optreden van de radicaal-linkse demonstranten. 'Ik zit op een heel andere politieke lijn dan Jacob, maar met kracht veroordeel ik het gedrag van hen die hem hebben proberen aan te vallen. Het is extreem intimiderend voor Kamerleden die in hun eentje naar zulke avonden reizen.'



Na de rel werd kritiek geuit op haar partijgenoot John McDonnell, woordvoerder Financiën, die had gezegd dat hij naar een situatie streeft 'waarin geen Conservatief kan optreden zonder te worden geconfronteerd met directe actie'.