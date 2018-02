Extreem-rechts boos op Turijns museum na korting voor Arabisch sprekende bezoekers

Zondebok

Fratelli d'Italia stamt rechtstreeks af van de inmiddels verboden Fascistische partij en scoort volgens de peilingen bijna 6 procent van de stemmen, wat een verdubbeling zou zijn ten opzichte van de vorige verkiezingen. Net als de andere rechtse partijen spint lijsttrekker Meloni vooral garen bij de aanhoudende migratiecrisis vanuit Noord-Afrika. Zeker sinds een 28-jarige neofascist vorig weekend het vuur opende op willekeurige Afrikaanse migranten in de stad Macerata, is dat een van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen. De eerste reactie van Meloni na de schietpartij: 'De ongecontroleerde migratie direct moet worden ingedamd'.



Ook schoof Meloni de schuld voor het missen van het WK voetbal in de schoenen van 'het overvloed aan buitenlandse spelers in de Italiaanse voetbalcompetitie'. In de kortingsactie van het museum herkende Meloni een onvervalste rel, waarop ze een protest organiseerde. Halverwege dat protest liep museumdirecteur Greco nog naar buiten om haar te vragen waarom ze eigenlijk niet komt demonstreren op donderdag, wanneer studenten gratis naar binnen mogen. Haar antwoord was eenduidig: 'Deze kortingsactie is gericht op een specifieke etnische groep en dat is racisme'.