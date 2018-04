Expert: Noord-Korea verliest helemaal niets met nucleaire beloftes van Kim

Een beetje good will

Kim Jong-un wil volgens Breuker een beetje good will in de wereld creëren. 'De sancties knellen', zegt hij. 'Dat bleek al eerder, want het is één ding dat Pyongyang met Trump wil praten, maar dat zo'n historische top op zo'n belachelijk korte termijn moet plaatsvinden, wijst erop dat de bodem van de schatkist in zicht is.'



Over de uitkomst van deze top durft Breuker weinig te voorspellen. 'Als het gaat over ontwapening, spreken de VS en Noord-Korea over twee heel verschillende zaken: Washington bedoelt ermee dat Pyongyang zijn kernwapens ontmantelt, terwijl Noord-Korea denkt aan wereldwijde denuclearisering én de Amerikaanse terugtrekking uit het Koreaanse schiereiland. Dat laatste is overigens altijd een speerpunt geweest en het is goed mogelijk dat Kim deze eis als wisselgeld gaat gebruiken aan de onderhandelingstafel.'



Zijn nucleaire status zal Noord-Korea volgens Breuker zeker niet opgeven. Het is de belangrijkste troef die anderen ervan zal weerhouden het land binnen te vallen. Daarnaast heeft Noord-Korea bedongen dat er niet over mensenrechten zal worden gesproken. 'En dat is een wezenlijk probleem', zegt Breuker. 'We hebben het niet over een paar excessen, maar over een integraal onderdeel van het systeem. Als je dat wilt veranderen, zou het hele systeem opnieuw moeten worden ingericht - en dat is voor Pyongyang onbespreekbaar. Zolang het systeem op deze manier blijft draaien, is een tijdelijke vrede de best haalbare uitkomst.'