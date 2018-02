Ex-president Saakasjvili van Georgië aangekomen in Nederland - en wil zich hier vestigen

Saakasjvili is woensdag met een laissez-passer van Polen naar Nederland gereisd. Dat reisdocument is hem verstrekt door de Nederlandse autoriteiten. Vanwege zijn huwelijk met de Nederlandse Sandra Roelofs komt Saakasjvili in aanmerking voor een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging. In december had het ministerie van Justitie en Veiligheid al bevestigd dat de voormalig president van Georgië een verzoek hiertoe had ingediend en dat dit was toegewezen.



Wie getrouwd is met een Nederlander, kan onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning krijgen. Een van de eisen is dat de aanvrager of de Nederlandse partner een vast inkomen heeft van minimaal 1578 euro bruto per maand. Verder moet het basisexamen inburgering zijn afgelegd op de Nederlandse ambassade en heeft de aanvrager een geldig paspoort of ander reisdocument nodig. Saakasjvili’s voldeed niet aan die laatste voorwaarde: zijn Oekraïense nationaliteit werd vorig jaar door de autoriteiten aldaar ingetrokken, waardoor hij stateloos werd (de Georgische nationaliteit was hem in 2015 al ontnomen). Maar als iemand aantoonbaar niet aan een geldig paspoort kan komen, kan soms vrijstelling worden verleend.



Normaal gesproken kan een vreemdeling na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Wie getrouwd is met een Nederlander of wie stateloos is – en Saakasjvili is dus beide – kan zich al na een periode van drie jaar laten naturaliseren.