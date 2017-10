Europese Raad-voorzitter Donald Tusk: 'Een goed akkoord, geen akkoord of geen Brexit'

Scheiding

We worden behandeld als een ondeugend kind commentator Charles Moore

Maar eerst wil de Europese Unie de scheiding afronden. Eind dit jaar zal er opnieuw worden beoordeeld of er genoeg vooruitgang is geboekt. Volgens Tusk ligt het aan de Britten of deze deadline gehaald wordt. Op het eiland begint het idee post te vatten dat de andere Europese landen slechts horden opwerpen en er geen echte onderhandelingen plaatsvinden in Brussel. 'We worden behandeld als een ondeugend kind', schreef de invloedrijke commentator Charles Moore, eraan toevoegend dat May al genoeg terrein heeft prijsgegeven.



Tusk opperde opnieuw de gedachte dat Brexit op een of andere manier kan worden stopgezet, bijvoorbeeld via een herkansingsreferendum. Daar bestaat vooralsnog weinig belangstelling voor bij de Britten. Het zou enorm gezichtsverlies zijn en het ongedaan maken van artikel-50 - indien mogelijk - zou ertoe leiden dat de Britse positie binnen de EU zwakker is dan ooit tevoren. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken William Hague, die tegen Brexit was, wees er bovendien op dat het annuleren van Brexit moreel laakbaar is en het land nog dieper zou verscheuren.



Hoe giftig de sfeer nu al is, bleek uit een brief die het Conservatieve kamerlid Chris-Heaton Harris naar diverse universiteiten had gestuurd met een verzoek om informatie over docenten die doceren over Europese aangelegenheden, in het bijzonder Brexit. Downing Street nam meteen afstand van het schrijven, dat is bestempeld als 'goedkoop McCarthyisme' en 'Leninisme'.