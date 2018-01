Europese Ombudsman: 'Draghi moet uit mysterieuze praatclub G30'

'Het is belangrijk om het publiek te laten zien dat er een duidelijke scheiding is tussen toezichthouder ECB en de financiële industrie', stelt Ombudsman Emily O'Reilly. Volgens haar mag Draghi best praten met organisaties als de in Washington gevestigde G30, 'maar deze contacten moeten zo transparant mogelijk zijn en niet gebaseerd op lidmaatschap'. Daarnaast wil zij dat de ECB een ethische code opstelt voor deelname van bestuurders aan dit soort discussies met de financiële sector.



Het oordeel van de Ombudsman is niet bindend. In principe kan Draghi het in de wind slaan, al is dat niet gebruikelijk. De ECB beperkte zich woensdag tot de mededeling dat zij 'kennis heeft genomen van de aanbeveling en later hierop zal reageren'.