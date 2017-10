Europese leiders over Brexit-onderhandelingen: Geen paniek, maar klok tikt verder

Patstelling

Geld is voor ons belangrijk. Nederland is nettobetaler in de EU Premier Rutte

EU-president Donald Tusk deed zijn best de moed erin te houden. De berichten over een patstelling zijn overdreven, zei hij op een persconferentie, suggererend dat het aan de pers ligt. Toen een journalist hem erop wees dat het EU-onderhandelaar Michel Barnier zelf is die drie keer dit woord heeft gebruikt, reageerde hij enigszins in verlegenheid gebracht. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, maakte het er voor hem niet beter op. Ad rem als altijd grapte hij dat als het aan hem lag hij de term 'impasse' vier keer zou hebben gebruikt.



In elk geval is duidelijk dat het twee lange maanden gaan worden tot half december. De Oostenrijkse kanselier Christian Kern betwijfelde openlijk of het gaat lukken. Premier Rutte beklemtoonde het belang voor Nederland van een deugdelijke financiële afrekening. 'Geld is voor ons belangrijk. Nederland is nettobetaler in de EU'. Dat wil zeggen dat het meer betaalt dan het ontvangt uit de EU.