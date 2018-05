Europese Commissie wil meer miljarden voor EU-begroting: Rutte wijst voorstel meteen af

1,14 procent

De bestaande begroting, voor de periode 2014-2020, bedraag 1.087 miljard euro. Dat stond gelijk aan 1 procent van het Europees bruto nationaal inkomen. In het voorstel stijgt de begroting tot 1.279 miljard euro, inclusief inflatie en groei. Dat is 1,11 procent van het EU-inkomen. Die stijging van 1 tot 1,11 procent noemde Juncker redelijk en verantwoordelijk. Als bepaalde Europese uitgaven die officieel buiten de begroting vallen, zoals reserves voor noodhulp, worden meegerekend, dan komen de uitgaven uit op 1.308 miljard euro of 1,14 van het EU-inkomen.



Volgens de Commissie is haar begroting 'bescheiden' in vergelijking met de omvang van de Europese economie en de nationale begrotingen van de lidstaten. Ook noemt zij haar voorgestelde budget 'pragmatisch en modern'. Er wordt bescheiden bezuinigd op een traditionele posten als landbouw en hulp aan armere regio's (beiden ongeveer min 5 procent). Tegelijkertijd wordt bij wijze van modernisering meer geld uitgetrokken voor nieuwe taken op het gebied van innovatie, jongeren, de digitale economie, grensbewaking, veiligheid en defensie. Volgens Commissaris Günther Oettinger (Begroting) wordt er vooral geïnvesteerd waar Europa toegevoegde waarde kan bieden. Dat wil zeggen waar de lidstaten het niet alleen af kunnen en waar het efficiënter is het gezamenlijk te doen, zoals migratie en grenscontroles.



Een pijnlijk punt voor Nederland is het voorstel om alle bestaande kortingen (rebates) op nettobijdragen van lidstaten, waaronder Nederland, te schrappen. Dat heeft voor Nederland serieuze financiële gevolgen. De enige toezegging is dat het geleidelijk zal gebeuren over een periode van vijf jaar. Rutte wijst dit af. 'Nederland wordt economisch al hard geraakt door de Brexit, daar legt dit voorstel nu een onevenredig hoge rekening bovenop.' De lasten worden in het Commissievoorstel niet rechtvaardig verdeeld, vindt hij.