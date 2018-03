Europese Commissie stelt onderzoek in naar geheimzinnige benoeming Selmayr

Motie van wantrouwen

Het parlement is over het algemeen tevreden over Juncker

Ondanks alle emotie kan het parlement niet veel doen. Het kan de Commissie naar huis sturen met een motie van wantrouwen, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. Het parlement is over het algemeen tevreden over Juncker. Ten slotte werd besloten de zaak door te schuiven naar de parlementscommissie voor begrotingscontrole, waar ze verder zal worden onderzocht.



Inmiddels is er ook een tegenbeweging zichtbaar. Vroegere Commissievoorzitters drukten hun kandidaten er eveneens door en bij de benoeming van Selmayrs voorganger, de Nederlander Alexander Italianer, waren er ook geen tegenkandidaten, wordt gezegd. Waarom dan nu wel die heisa? Waarschijnlijk is het een persoonlijke kwestie. Selmayr is een federalist, die uitgesproken ideeën heeft over welke kant Europa op moet, deze met kracht nastreeft en daarbij vijanden maakt. En dan is hij ook nog eens Duitser. Ingrediënten genoeg om front tegen hem te maken, zeggen de Selmayr-apologeten, die evenmin de grote woorden schuwen als ze spreken van 'heksenjacht', 'demonisering' en 'karaktermoord'.