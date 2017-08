Europees onderzoek: klimaatverandering kan 150.000 Europese levens per jaar gaan kosten

Wereldwijd is klimaatverandering een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid in de 21ste eeuw leider van het onderzoek, Giovanni Forzieri

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van computermodellen waarin ze zich baseren op cijfers uit de jaren 1981 tot 2010. In die periode vielen er in Europa jaarlijks gemiddeld drieduizend doden als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen, stormen, droogte, bosbranden en overstromingen. Het aantal slachtoffers kan vijftig maal zo hoog zijn in het jaar 2100, zo blijkt uit de prognoses, die gelden voor de EU-landen plus Zwitserland, Noorwegen en IJsland. Dat zijn niet de kwetsbaarste landen, die liggen volgens de onderzoekers vooral in het zuiden van Europa.



Niet alleen in Europa, maar 'wereldwijd is klimaatverandering een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid in de 21ste eeuw', aldus de leider van het onderzoek, Giovanni Forzieri. Hij en zijn team noemen drie redenen voor de groeiende risico's: opwarming van de aarde, bevolkingsgroei en verstedelijking.