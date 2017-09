Europees Hof: asielquota zijn legaal, EU-commissaris sluit strafprocedures tegen 'asielweigeraars' niet uit

40 procent van Nederlands asielquota Nederland moest 5.947 asielzoekers overnemen die in Italië en Griekenland waren gestrand. Volgens de Commissie zijn er 2.357 daadwerkelijk gekomen. Daarmee heeft Nederland 40 procent van zijn asielquota vervuld. De Commissie is tevreden omdat het totaal aantal te herplaatsen migranten (in 2015 geraamd op bijna 100 duizend) ook lager uitvalt (40 duizend; 40 procent van de raming). Sommige landen hebben niet één (Polen, Hongarije) of vrijwel geen (Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië) asielzoekers opgenomen onder de EU-wet.

Avramopoulos wees op de forse daling van het aantal migranten dat in Italië arriveert. In augustus was de instroom 66 procent lager vergeleken met de maand ervoor. Ook het aantal migranten dat via Turkije naar Griekenland komt is spectaculair gedaald: 97 procent minder dan in 2016. 'Ondanks alle kritiek en scepsis: ons beleid werpt zijn vruchten af. We komen in een situatie waarin we de migratiestroom onder controle krijgen', aldus Avramopoulos.