Europa wil consumenten beter beschermen: makkelijk claims indienen en verbod op misleidende reclame

'Grote bedrijven zijn veel sterker dan individuele consumenten. Het is tijd dat we dit verschil rechttrekken', zei Commissaris Jourová (Justitie & Consumenten) vanmiddag bij de presentatie van haar voorstellen. De Commissie heeft een 'Europa dat beschermt' tot prioriteit verheven om het vertrouwen in de EU te versterken. 'Bedrog kan niet goedkoop zijn', waarschuwde Jourova.



De EU praat al jaren over het recht voor consumenten om bij grote schandalen als dieselgate - waarbij autoproducenten als Volkswagen logen over de uitstoot van stikstofoxiden van de wagens - gezamenlijk naar de rechter te stappen. Nu is dat in de meeste lidstaten alleen mogelijk voor individuele (getroffen) burgers. Die hebben daar vaak geen trek in vanwege de hoge kosten en lange procedures.



In het voorstel van de Commissie krijgen consumentenbonden of andere consumentenorganisaties eveneens het recht om de schade te verhalen. Als de rechter de organisaties gelijk geeft, wordt de producent gedwongen tot financiële compensatie, vervanging of reparatie. Het nieuwe consumentenrecht geldt niet met terugwerkende kracht, dus Volkswagen kan er niet alsnog mee worden aangepakt.