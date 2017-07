Europa kan het zich niet veroorloven Turkije de rug toe te keren

Om van de noodtoestand soepel over te gaan naar een autoritair regime, hield Erdogan in april een referendum om een presidentieel systeem in te stellen. In de campagne werd het nee-kamp door de staat afgeschilderd als handlanger van het terrorisme. Desondanks won Erdogan zijn referendum slechts met miniem verschil. Dit duidt erop dat zijn autoritaire aanpak op steeds meer weerstand stuit - ook onder voormalige conservatieve medestanders. Tot de onvrede draagt verder bij dat het slecht gaat met de Turkse economie en dat er, als gevolg van de zuiveringen, gaten vallen in de dienstverlening door de overheid en in het onderwijs.



De Mars voor Gerechtigheid van Ankara naar Istanbul onder leiding van voorman Kemal Kilicdaroglu van de Republikeinse Volkspartij CHP werd een onverwacht groot succes. Of het regime van Erdogan daadwerkelijk uitgedaagd kan worden, hangt af van de vraag of de oppositiepartijen (de progressieve CHP, de nationalististische MHP en de Koerdische HDP) een front kunnen vormen.