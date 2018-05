Euforische stemming in Jerevan: Armenië durft te dromen van een nieuw bewind

Armen Grigorjan had niet gedacht dat hij zo ver zou komen toen hij in maart rode wijn dronk in The Coast, een bar in het centrum van de Armeense hoofdstad Jerevan. Met vijf jonge medestanders besprak hij mogelijkheden om de regering van het land omver te werpen. Nu is het twee maanden later en zit Grigorjan ontspannen op het terras van The Coast met een glas ijskoffie, als een van de leiders van de revolutie.