EU weigert te bemiddelen tussen Spanje en Catalonië: 'alle vertrouwen in Rajoy'

Een verzoek daartoe van de Catalaanse regering werd maandag door Brussel afgewezen. Ondanks de wereldwijde verontwaardiging over het Spaanse politiegeweld, stellen Tusk en Juncker dat het om een 'binnenlandse aangelegenheid' gaat.



Beide Brusselse leiders spraken maandagmiddag telefonisch met Rajoy. Ze delen de mening van Madrid dat het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum afgelopen zondag illegaal was. Juncker en Tusk riepen op tot dialoog tussen Madrid en Barcelona (waar de Catalaanse regering zetelt) en stelden dat geweld niet thuishoort in een democratie. In een speciale verklaring zegt de Commissie alle vertrouwen te hebben dat Rajoy - die het politiegeweld 'proportioneel' noemde - de Catalaanse crisis zal oplossen. 'Op dit moment zien we geen rol voor ons weggelegd', aldus de woordvoerder van Juncker in een toelichting. Pas als ook Rajoy de Commissie om hulp vraagt, is ze daartoe bereid.