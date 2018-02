EU voert druk op: hoge militairen Myanmar op zwarte lijst en andere sancties om geweld tegen Rohingya

Pariastatus

De EU wijst erop dat inmiddels meer dan 680.000 Rohingya uit de deelstaat Rakhine hun toevlucht hebben gezocht in buurland Bangladesh. Het leger van het overwegend boeddhistische Myanmar wordt beschuldigd van het vermoorden, verdrijven en verkrachten van Rohingya. Zowel de Verenigde Staten als de Verenigde Naties hebben het militaire optreden een 'etnische zuivering' genoemd. De vluchtelingencrisis, die zes maanden geleden begon, is de ernstigste in Azië sinds de Vietnamoorlog. De VS en Canada hebben reeds sancties afgekondigd.



Als het niet oppast is Myanmar hard bezig terug te keren naar de internationale pariastatus die het had ten tijde van de militaire dictatuur. Een halve eeuw regeerde het leger met harde hand. Aung San Suu Kyi, die als leider van het geweldloze verzet in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, werd lang in huisarrest gehouden. Onder druk van het internationale isolement maakten de militairen in 2011 een begin met democratische hervormingen. Er werden verkiezingen gehouden, waarin de partij van Suu Kyi de absolute meerderheid won. In april 2016 trad haar regering aan.